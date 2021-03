Noctua NH-U14S till en Ryzen 7 5800X

Tjenare!

Tänkte uppgradera min kylare till 5800X.

Hade först tänkt ta en NH-D15 eftersom det är Noctuas bästa, men tyvärr har jag lite för höga RAM (Corsair Vengeance RBG PRO). Det går att flytta fläkten så att RAM stickorna får plats under, men då kommer kylaren inte få plats med sidopanelen på 🙃.

Chassit jag har nu (gammalt Corsair Carbide 300R) har inte heller stöd för 240+ mm AIO, så en Arctic Liquid Freezer II går ej heller. Är inte in the mood för att uppgradera chassit också, utan den duger annars, och helt ärligt pallar inte lägga ner mer pengar på min dator just nu 🤣.

Så det stod mellan U14S och en D15S. Har läst och sett att dessa presterar i princip identiskt, så jag tog U14S eftersom den var billigare.

Tycker ni det blir bra? Någon annan som har en U14S och 5800X som kan dela av sig lite?