Säljes komplett rig med tillbehör

Hej,

Nu är det dags att sälja av allt då andra hobbyn går före. Jag säljer gärna allt till en och samma och jag plockar inte delar ur datorn och säljer separat. Är det någon som vill köpa vissa grejer och inte allt så går det men de som vill köpa allt eller ett antal grejer går självklart först. Säljs inte datorn så stannar allt kvar.

Värt att notera är att allt är i väldigt bra skick om inte nästan nyskick och inte alls mycket använt, mycket köpt 2020 samt 2019. Så vill ni ha väldigt fina grejer så har ni kommit rätt.

Listan på allt ink riktpris:

Dator seriöst ihopsatt av mig med fokus på stilren design (allt svart i princip) samt luftflöde. Svarta kabelstrumpor medföljer samt en "gaming matta" om man vill. Finns självklart mer info och bilder. Riktpris 7000-8000kr

1x Samsung 860 EVO 250GB

1x Samsung 860 EVO 1TB

1x Seagate BarraCuda 1TB 7200rpm 64MB

Intel Core i5 8600K

MSI Z370 GAMING M5

be quiet! Straight Power 11 750W

ASUS GeForce RTX 2070 SUPER 8GB ROG STRIX GAMING OC

Fractal Design Meshify S2 Blackout Mörk TG

Noctua NH-D15 chromax.black

HyperX Fury Black 32GB DDR4/CL16/3200MHz

3x be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM HighSpeed fram

2x be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM botten

2x Fractal 140mm fläktar top

1x Fractal 140mm fläkt bak

Icke orignal windows professional så är på engelska.

Skärmar:

Acer 24" Predator XF240H 144Hz Riktpris 800:-

Samsung 27" C27HG70 QLED Curved 144 Hz Riktpris 3000:-

Övrigt:

Taurus Gamingstol - Blackout Riktpris 1200:-

Corsair Gaming Scimitar ELITE RGB Riktpris 500:-

CORSAIR Gaming K100 RGB OPX Opto-Mechanial Riktpris 1600:-

Logitech G Farm Sim Controller Riktpris 1200:-

Corsair MM800 RGB POLARIS musmatta Riktpris 350:-

PLANTRONICS RIG800HD WL headset Riktpris 500:-

Mission SG Chimera Black bord Riktpris: 700:-

Andersson MRA 3.2 - Black fäste med två armar Riktpris: 400:-

Logitech Z623 Riktpris 700:-

Skickar helst inget, t ex datorn,bord,skärmar osv måste hämtas. Tar självklart emot bud med rätt att neka. Om man är intresserad av allt så kan vi självklart komma överens om något paketpris.

Mvh Jonas

