Första egna bygget! Kompromisslös PC

Jag har en väldigt lik setup själv med en Lian Li O11, 2 pack uni-fans och en Z73. Specs i signaturen. Skillnaden är Noctua-fläktarna.

Fläktarnas riktning är också lika som du skrivit. Grafikkortet får fräsch luft från botten och CPU:n från toppen, sedan utblås på sidan. Jag tycker att detta funkar bra, och jag har låga temperaturer (mycket bättre än i mitt förra bygge iaf.)

Angående RGB-hubb så ingår det en hubb i varje 3-pack uni-fans. Och varje hubb klarar att styra 4 st rader med 4 fläktar, så 16 totalt. Så endast en hubb behövs i bygget. De styrs med programmet L-Connect.

Fläktarna till radiatorn, i ditt fall med Noctua, kopplas direkt in i en 3-1 splitter in i vattenblocket. Sedan styr man dem enkelt via NZXTs CAM-mjukvara.

Så det ska vara en ganska enkel kabeldragning.

Edit: Fläktarna har jag monterat under radiatorn i en "pull konfiguration". Alltså så att de syns inifrån chassit.

De här minnena är också lika snabba till ett billigare pris: