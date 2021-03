Array ifrån funktion i javascript.

Hej, står helt still i huvudet, men varför fungerar det inte?

ursäkta variabelnamn etc, men datan kommer som den ska ifrån php, och när jag gör en console.log

in i funktionen så fungerar det rätt, men när jag kollar med console.log utanför funktionen så får jag en konstig

array som inte går att använda

konsol-loggen visar bara [] utanför funktionen, men rätt (2) [{...}, {...}] inne i funktionen.

hoppas någon förstår