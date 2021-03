Linux för arbete, Windows VM för spel - How-to

# lspci -k | grep -B3 vfio Kernel modules: snd_hda_intel 0e:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation TU106 [GeForce RTX 2070 Rev. A] (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. TU106 [GeForce RTX 2070 Rev. A] Kernel driver in use: vfio-pci Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_drm, nvidia 0e:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation TU106 High Definition Audio Controller (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. TU106 High Definition Audio Controller Kernel driver in use: vfio-pci Kernel modules: snd_hda_intel 0e:00.2 USB controller: NVIDIA Corporation TU106 USB 3.1 Host Controller (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. TU106 USB 3.1 Host Controller Kernel driver in use: vfio-pci Kernel modules: xhci_pci 0e:00.3 Serial bus controller [0c80]: NVIDIA Corporation TU106 USB Type-C UCSI Controller (rev a1) Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. TU106 USB Type-C UCSI Controller Kernel driver in use: vfio-pci