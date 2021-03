Paket: R5 3600, MSI B350M Mortar, Fractal Design Mini C

Hej. Jag säljer delar efter en uppgradering. En Ryzen 5 3600 i ett B350M Mortar. Sitter nuvarande i ett Fractal Design Mini C.

Jag säljer det helst som ett paket sittandes kvar i chassit eller åtminstone CPU+moderkort för moderkortslådan har jag kvar men inte CPU! Har lådor till allt men föredrar att sälja som ett paket!

Säljer i befintligt skick jag har rullat de mesta i minst 2 år och CPU+Moderkort har fungerat utan klagomål. Chassi läs nedan.

Vissa tillbehör saknas nog, särskilt skruvar, sata kablar.

Chassit har nån ny del från mitt nya chassi också för de var bara plug and play (SSD fäste hårddiskburar tex) mellan detta Mini C och Meshify C. Fläktar sitter kvar, dammfilter sitter kvar, toppanelen som finns är magnetiska mesh-delen.

OBS!!! Efter det spillts en skvätt så är det glapp i åtminstone front ljudportar. USB portarna verkar fungera jag har laddat mobiler och kört med en 360 kontroller i dom men är det något udda så vet ni vad problemet är!

Jag har en kylare kvar, jag misstänker det är OG till R5 1600. En Wraith Spire med andra ord. Ska jag installera den innan de skickas kan jag göra de eller så skickas den lös i sin låda. (installera den om grejerna ska va kvar i chassit då såklart)

2000kr hela paketet? Hämtas eller skickas. Betalt förskott med swish. Jag har marknadsreferenser. Jag väljer vem jag säljer till och om priset är lågt behålls grejerna.

99kr spårbart moderkort+cpu. Chassi+moderkort+cpu blir 212kr från vad jag kan läsa mig fram på postnord.

