Lunar debit kort fungerar inte med Steam längre?

Bara något i stil med att köpet inte kunde genomföras, försök igen. Nu har jag blivit blockerad helt verkar det som.

Huh, la ett ärende hos Steam och fick svar nu:

It looks like you are attempting to use a payment method registered outside your current region.

Purchases made through Steam must be made in the region you are physically located and using a payment method associated with a local address.

Please try an alternate payment method. You can also look for Steam-compatible CD Keys and/or Steam Wallet Codes at a store that directly serves your region.

Lunar är ju danskt, visst, men det gick ju bra att använda förra året...