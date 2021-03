Har ett extremt konstigt problem

Hej Sweclockers!

jag har ett litet problem med min stationära dator, som jag hoppas få bukt med i och med den här trådstarten. Problemet är att datorn ibland ej visar någon grafik när jag slår på den efter en lång session i strömsparläget eller har haft den avstängd ett tag. Jag brukar lösa detta genom att plocka ur ram minnena i datorn och sen sätta tillbaka dom. Då laddar grafiken på skärmen och jag kan gå vidare till Windows.

När datorn är på så fungerar allting klockrent, vilket är så skumt. Temps är bra, både Idle och i Spel. Jag har försökt att hitta fel i min dator utan resultat. SFC scan och Windows Memory Diagnostic gav 0 fel. Har även stresstestat min CPU med Intel Processor Diagnostic Tool, klarar vartenda test.

Min kunskap har nått en gräns och därför vänder jag mig till er.

Mina speccs nedan,

Intel Core i9 10900K 3.7 GHz 20MB

MSI Z490 MAG TOMAHAWK

G.Skill 32GB (4x8GB) DDR4 3000MHz CL15 Trident Z

Zotac 1080 TI Mini

be quiet! Straight Power 11 850W

be quiet! Pure Base 500DX Svart

be quiet! Pure Loop 240mm

Mvh

Flokli