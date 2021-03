Podutrustning

Hej,

Jag försöker hitta ett startkit för att göra en pod.

Jag har kommit så långt att jag bestämt mig för XLR och inte USB.

Om jag förstått saken rätt så behöver jag ett ljudkort och två mikrofoner.

Jag har dock väldigt svårt att få ett grepp om var och vad jag ska handla.

Mina önskemål:

POD-utrustning för två personer.

XLR-teknik

Budget, gärna under 3000.

Kvalité, ingen amatörkänsla.

Stort plus om man kan spela in på ljudkortet/portabelt.

Har ni några uppslag?