Skeppes det några kort?

Skrivet av Lilphysic: Hej jag har en beställning sedan mitten av januari elgiganten hade preliminärt datum 8 april så jag borde inte fått kortet än. Dock tog ee bort sidan och inte ett mail på två månader. Min fråga är om det är någon som får 30xx kort ifrån elgiganten eller andra återförsäljare och ungefär hur länge ni fick vänta. Undrar liksom var i kön man ligger. Gå till inlägget

ring dom och fråga? nästan alla butiker väljer att ta bort korten från hemsidan just för att folk inte ska gå in och antingen beställa kortet och då skapa en ENORM kö, eller att dom går in och blir sura för att Elgiganten listar 10 kort som inte finns i lager eller kommer finnas i lager inom någon snar framtid.