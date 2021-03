Hej,

Hämtas i Flemingsberg i helgen p.g.a. flytt. Hoppas det kan komma till nytta för någon.

First come first served

Logitech G601

USB sticka och tillhörande sladd för bättre signal följer med.

Inte använd på många år och jag har inga batterier att testa den

Skärm Philips 22" 50hz från 2013.

Fungerade bra senast jag testade den.

DVI sladd + Strömsladd får du med.

Obs varken HDMI- eller DP-kontakt finns på denna.

Mvh

Läs hela annonsen här