HJÄLP med C#, har kört fast helt och hållet. Ränta, sparmål och insättning med hjälp av iteration.

using System; namespace Uppgift_1._1 { class Program { static void Main(string[] args) { // Insättning, Sparmål, Ränta. int antalår = 0; int kontosaldo = 0; Console.Write("Ange hur mycket du vill sätta in varje år: "); double insättning = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.Write("Ange ditt sparmål: "); double sparmål = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.Write("Ange räntesatsen i procent: "); double ränta = (Convert.ToDouble(Console.ReadLine())); if (insättning <= 0) { Console.WriteLine("Var vänlig och ange ett större tal än 0: "); } if (sparmål <= 0) { Console.WriteLine("Var vänlig och ange ett större tal än 0: "); } if (ränta <= 0) { Console.WriteLine("Var vänlig och ange ett större tal än 0: "); } { { double (kontosaldo); while (kontosaldo < sparmål) { insättning = insättning * (1 + ränta) + insättning; antalår++; } } }