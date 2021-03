Asus b550 hittar inga m2 diskar

Hej

Har precis byggt ihop en burk med 5600x och Asus B550-F moderkort.

När jag ska installera windows så kommer jag direkt in i bios

På "första sidan" (ez-mode) så finns disken Samasung ssd 970 evo angiven som NVME storage

Men under boot delen så finns inga diskar alls samt att bios uppger "no bootable devices".

Jag har testat att ändra i "onboard devices configuration" "M.2_link mode" från auto till gen 3 och 2 men utan framgång.

Några andra tips?

Mvh

David