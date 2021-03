Blandat äldre komponenter/utrustning

Hallå!

Rensat upp i gaderoben, och hittat massa jag aldrig kommer ha användning för

Hoppas ni orkar gå igenom listan

1st Topcom Lan Card 115, PCI, 10/100Mbps (Oöppnat)

2st Isotech Fire Wire Cable 9-pol 1394b to 4-pol 1394a 2meter (Oöppnat)

2st Isotech Fire Wire Cable IEEE 1394 6/4 pin 1,8meter (Oöppnat)

2st Isotech Fire Wire Cable IEEE 1394 6/6 pin 1,8meter (Oöppnat)

2st Isotech Fire Wire Cable IEEE 1394 4/4 pin 1,8meter (Oöppnat)

1st Isotech DVI D Cable Single Link M/M 2meter (Oöppnat)

2st Isotech USB 2 Cable Type-A-B 1,8meter (Oöppnat)

2st Isotech Harddisk Roundcable ATA 133 3 Connectors 0,6meter YELLOW (Oöppnat)

1st Isotech Harddisk Roundcable ATA 133 3 Connectors 0,6meter BLACK (Oöppnat)

3st Powercord (begagnade)

4st Nätverkskablar, Cat5e, ca 1,5-1,8meter, 3 blå, 1 grå (begagnade)

1st Videokabel liknande den på länken (Oanvänd utan förpackning)

https://www.conrad.se/p/hama-komposit-rca-video-anslutningska...

1st DVI kabel, liknande den på länken, ej guldpläterad (Oanvänd utan förpackning)

https://www.inet.se/produkt/8304628/deltaco-dvi-monitorkabel-...

1st Abit 4302000003, expansionskort 2x Fire Wire och 2x USB (osäker ) (Oöppnat)

1st Asus 14G001801801, S-Video till 3 RCA RGB (osäker) (Oöppnat)

2st Asus 14G000602502, Asus POWER CABLE 2*3P(F)-4P*2(M)

1st Expansionkort E-SATA (Oanvänd utan förpackning)

5st 92mm Fläktdämpare i gummi (hela fyrkanter) (Oöppnat)

1st Antistat armband (Oöppnat)

2st Isotech Power Cable 1x5,25"M to 1x5,25"F, 1x3,25" (Oöppnat)

5st Isotech Converter Rails 5,25" to 3,5" (Oöppnat)

1st USB Förlängare liknande den på länken fast D-link (begagnad)

https://www.dustinhome.se/product/5011110265/5-ft-black-deskt...

1st ThermalTake fläktkontroller, ENDAST kontrollern som man monterar i 3,5" bay (Oanvänd utan förpackning)

http://www.3dvelocity.com/reviews/cooling775/cooling775_5.htm

2st Zalman ZM-MFC1.Plus (begagnade)

1st Ljudkort Xonar Ds/a DTS Connect ASUS LI8AV66 Rev. 1.02 (Begagnat)

1st Zalman HDD kylare, 2x5,25" bay, 3x3,5" HDD med en 60mm fläkt?

Trasigt/osäker funktion:

1st XFX Radeon HD6870

1st TP-LINK TL-MR3420 3G/4G Wireless N Router

1st PQI Travel Flash Single Slot - card reader - USB

https://www.cnet.com/products/pqi-travel-flash-single-slot-ca...

Hämtas helst i Kungälv!

Kan skickas, men mottagaren står för frakt!

