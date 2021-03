När är man senior/specialist

Inom IT brukar det vara efter en tid med avsmalnad kompetens inom visst område. Däremot behöver inte området omfatta hela tjänsten. Kan också vara övergripande kunskap.

Så väldigt luddigt inom IT.

Och IT är så ungt att man väl borde kunna få en senior-titel tidigt.

Kunskaps-fråga snarare än tid i min värld.

En sak inom it som är lite märkligt dock att det verkar vara som att oavsett vad man söker så har man senior så utgår dom från senior även om man söker nytt område där man är junior... inte kunskaps-mässigt kanske men lönemässigt.

På många ställen är det en mognads-fråga. När man tar på sig mer ansvar och tar andra under sina vingar.

Beror såklart på vilket område. Rena kodapor eller lösningsarkitekter är det stor skillnad på i min värld.