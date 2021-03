Bygga en dator för att minea med 3080

Ja TUF verkar gå för 17000:-+ på tradera, säkert högre ibland. lär ju ta 4-5 månader att tjäna in den vinsten på kortet, beroende på hur mycke du gav för det och hur kursen håller sig. Känns spontant som att det blir mindre huvudvärk att sälja det direkt.

Har 2 kort i min burk som tuggar på, får plats i ett Meshify 2, tycker inte det är helt optimalt, men kunde inte få in det sista kortet i riggen pga att moderkortet vägrar POSTa me 7 kort.

Edit: Annars är buntband guld, du kan ju sätta det var som helst om du är kreativ Som du påpekade tidigare så kommer 2 st 3080 i en stängd burk generera jävligt mycke värme, om inte den förflyttas ut tillräkligt snabbt lär korten värma upp varandra, så det kan resultera i throttle som drar ner hashraten. Endast ett 3080 på luft utan aftermarket thermal pads ligger nästan på gränsen när du majnar i ett chassi.