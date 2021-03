En tredjedel av e-handelsköp returneras – stor miljöbov

För mig har det varit otänkbart att beställa saker som jag vet att jag delvis kommer behöva returnera. Det var ju ett smart sätt att utnyttja kryphål i reglerna.

Jag har ett bra knep som gör att jag har koll på storlekar. När jag t.ex köper skor/byxor etc. så fotar jag etiketten på andra intressanta skor/byxor etc. sen går jag in i ritverktyget till fotoappen och antecknar tankar om färg, passform.

Sen kan jag beställa online när det nu blir utan att det blir risk för felköp. Har hänt att jag gjort samma sak om det är slut på en färg/ett mönster jag hellre vill ha än det jag prövade i butik.