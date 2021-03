Hållbarhet för SSD - spelar det någon roll om disken stängs av i Windows eller ej?

Hej,

Har skaffat en 2TB NvME SSD i min laptop, kommer även inom kort byta ut den sekundära 2.5" HDD mot en dito SSD då jag dels vill ha bort det surrande ljudet (skönt med helt tyst dator) men dels att det borde gynna batteritiden positivt.

Men nu har optinojan slagit till.

I windows power options under balanserat läge har jag disablat att hårddisken ska stänga av efter en viss tid. Detta dels då jag tycker det är störigt med att saker och ting inte kommer direkt i utforskaren om disken behöver varva upp igen, men också för att jag har för mig sedan gammalt att HDD's mår bättre av att vara i konstant spinn än att varva ner/upp titt som tätt. Kan ha fel på denna punkt men man får för sig så mycket saker när man blir äldre... jag kan googla och ta reda på om detta stämmer eller inte på mindre än 10 sekunder, men jag bara nämner varför jag gjorde så här..

Men min huvudsakliga fundering nu gäller främst SSD. De kostar ju lite mer, är allmänt förjävla trevliga på alla sätt och vis, så klart vill man då att den ska vara så länge som möjligt.

Jag har för mig (här kommer det igen) att jag läst någonstans att en SSD mår bäst av att vara i "always on". Jag minns att jag läste en del om att optimera SSD under linux när jag huvudsakligen körde det som OS, och att det nämndes något om det där att för längsta livslängd skulle den inte hålla på och slås av och på hela tiden under normal drift. Men jag lyckas bannemig inte hitta detta igen.

Och googlar jag olika söktermer gällande detta får jag inte direkt några tydliga svar där detta tas upp som en faktor att tänka på, så jag tänker att det kanske inte spelar någon roll, men det är bara det där jag tycker mig ha läst nån gång som spökar.

Så nu frågar jag er, spelar det någon roll för en SSD om jag låter windows stänga av den efter en viss tid (för att få några minuter mer batteritid) med tanke på dess hälsa och livslängd?

Som ni ser är jag mästerlig på att formulera mycket text för en i grunden kort fråga, haha. Men ibland vill man förklara lite varför man tänker och agerar som man gör.

Ha en bra kväll.