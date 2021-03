Laptop stänger av sig under installation av Win 10

Jag köpte ett gäng datorer begagnat här om dagen, varav en laptop som jag stött på patrull med.

Den är ursprungligen anpassad för Win 7, men tänkte lägga in Win 10 Home på den som jag har på Usb-minne. När jag påbörjar installationen så stängs laptopen av, rent fysiskt så att jag måste trycka på knappen för att starta den igen.

Jag kan fortfarande använda den genom Win 7 installationen, men så fort jag försöker installera ett nytt os så blir det stopp. Jag har testat följande:

Blåsa rent med tryckluft runt cpu, temperaturen ligger runt 65 grader C i idle på Cpu.

Byta ut ramminnen mot andra som jag vet saknar fel.

Testat med en annan hårddisk.

Provat olika Usb-portar för installationen.

Jag har pysslat med datorer rätt länge men blir inte klok på detta. Just att den fungerar normalt under Win 7 med surfande och liknande, och sen bara stendör när jag ska installera ett nytt os.

Laptopen är en äldre Asus Pro 50S, med en Pentium Dual core, 4gb ddr2 och en 320gb sata disk (Old school i know), men det borde inte vara ett hinder för att installera Win 10?

Det enda jag kan tänka mig som jag inte provat är att testa att installera det genom en klassisk Dvd-skiva, men det borde inte spela roll? Värt att nämna är att batteriet är dött, så har den inkopplad hela tiden.