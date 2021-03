Tidsbaserade tickers c#

Har inte riktigt kommit till delen med ticks än, men kommer behöva ta itu med det så småningom, så tänkte börja nöta på det direkt så vill gärna veta hur jag ser till att en dag simuleras i 100 ticks, hur jag får till att ett tick är 6 minuter samt hur jag kallar på mina metoder i ett tick sen.

Ni ska bygga ett simulerat hamsterdagis där ett flertal hamstrar skall kunna bli omhändertagna på ett

korrekt sätt...alla data och alla statusuppdateringar för våra hamstrar skall ligga i en SQL-databas som

hanteras via entity framework - ni väljer själva code first eller code first from database. Använd EF

Core.

Under dagen så skall hamstrarna anlända,flyttas till och från lekburar (motion) samt avhämtas. Vi vill

veta hur hamstrarna mår och vad de gör. När hamstrarna hämtas upp så skall ägarna kunna få reda

på hur deras hamstrar har mått och vad de har gjort. För att förenkla hanteringen av hamstrarnas

dag så hanteras klockslag under dagen som “tick” och varje dag består av 100 ticks där ett tick

motsvarar 6 minuter. Ticksen översätt sedan till en DateTimebaserad timestamp, obs det är ni som

genererar denna timestamp, inte databasen.

Ni kommer att få tillgång till en lista av hamstrar med uppgift om namn, kön, ägare, och hamsterns

ålder. Denna lista skall importeras in i den databasstruktur ni väljer att skapa. Ni kan antingen

importera data från fil eller välja att seeda databasen från entity framework eller genom att skapa

poster en och en.

Data skall ligga kvar när programmet avslutas.

I er applikation skall följande funktionalitet finnas med:

● Skapa en struktur för din applikation, dela in applikationen i minst 2 olika assemblies.

● Förutsätt att databasen hanteras med entity framework

● Skapa en git och lägg upp detta på github

● Skapa databasen: Byggs med entity framework och SQL server

● Skapa en importfunktion för hamsterdata: Byggs med filhantering och EF, eller seedning via

EF eller genom initialiseringsfunktion. Se till att inte fylla på databasen mer än en gång.

● Skapa ett användarinterface där användaren kan tala om hur många dagar som skall

simuleras och hur snabbt simuleringen skall ske - För enkelhets skull antal tick per sekund.

● Ni startar er simulering kl 0700 valfritt datum. Alla hamstrar anländer 0700 varje dag som

simuleringen körs.

● Skapa logik för förflyttning av hamstrar mellan olika “stationer”, glöm inte att alla

förflyttningar och tillståndförändringar hela tiden skall uppdateras till databasen (dvs isamband med att de sker).En timme är 10 ticks och alla hamstrar skall få få motionera minst

en gång om dagen och så många gånger som möjligt. De hamstrar som har väntat längst skall

motioneras först.

○ Hamstrar måste hållas måste åtskilda baserat på kön när de motioneras och befinner

sig i sina “dagburar”

○ Motionstillfället skall vara minst 60 minuter långt.

● Skapa tidsbaserade tickers som startar de trådar vilka kommer att köra de metoder som utför

de olika arbetsuppgifterna/tillståndsförändringarna som krävs för simuleringen.

● Skapa trådar som utför “jobbet” genom att kalla på metoderna i era klasser, dessa trådar

kommer att startas av era tickers och de kommer att vara asynkrona.

● Skapa lämpliga rapporter för dagens händelser som kan visas för användaren under

simuleringen och som sammanställning när dagen har gått. Rapporter som skall finnas med:

○ Hur lång tid fick hamstrarna vänta på motion - dvs tid mellan incheckning och

motionstillfälle.

○ Hur många gånger har hamstrarna hunnit motionera

○ Vad har hänt under detta tick