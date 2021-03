Två datorer som är kortslutna??

Så.. Som rubriken lyder så vet jag ej säkert va som är problemet.

Två st datorer, en I7 3770k och en I5 3xxx.

Allt började med 3770k systemet, den startades upp som vanligt, inga konstigheter, startade upp pubg kom till lobby sen blev skärmen svart.

Lät de gå ca 15min, sen en restard vid power knappen.

Nu startar datorn, kommer till Windows loggan med vertikala lila sträck över skärmen, mus, tangentbord svarar ej, hoppar vidare till en super snabb blåskärm sen svart men datorn är igång än.

Höll på och starta om flera ggr, kunde inte komma in i bios heller för ingen respons från mus och tangentbord.

Kommer äntligen fram till Windows login med massa vertikala sträck (lila).

Men ingen respons från mus och tbord.

Stänger av via power knappen.

Testar att koppla in ett annat grafikkort (jag har gtx 780, till ett gtx 960) datorn startar med helt svart skärm..

Testar en annan skärm.. Men svart..

Testar ett annat nätaggregat med 780 och 960, fort svartskärm nu fast än jag hade 780.

Testar 1 ram sticka (8gb 1600mhz x2) åt gång samt olika platser, hjälpte ej.

Tar då ramen från I5 datorn 8gb 1600mhz x2 där med, kopplar in och ger svart skärm..

Kopplar in 960 andra nätagget och ramen från I5.. Fortfarande svart skärm.

Kopplar in 960 och I7 systemets ram i I5 systemet och de ger svart skärm..

Hrmm minnen är kassa..

Sätter i ordinarie minnena i I5 systemet igen efter testat dem i I7 systemet men då är de svart skärm på I5 systemet med..

Hrmm..

Cmos reset.. Inget händer..

Va tusan.. Bägge datorerna har nu svart skärm????