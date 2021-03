Fira World Backup Day – vinn maffiga hårddiskar från Seagate

Ah, yes. Låt oss färdas tillbaka till Nådens År 20..nånting. Lite oklart. Jag hade en extern 3.5" hårddisk i ett kabinett som krävde extern ström. Massa viktiga saker på den; scannade betyg, hiskelig massa bilder och så vidare. Det vanliga. Viktigt.

Jag tänker "det vore ju dumt om den gick sönder" så jag skaffar en NAS för att kunna lagra saker lite säkrare med RAID 1.

Sagt och gjort, jag skaffar en NAS och monterar upp hemma. Snurrar igång, testar med några mindre filer och det lirar som tänkt. Perfekt.

Nu ska vi säkerhetskopiera min viktiga externa hårddisk. NASen har en USB-port på framsidan just för sådan användning, så jag kopplar in USB. Letar upp strömdosan och pluggar in.

Klick säger disken.

Vad nu? Drar ut, testar igen. Inget ljud. Inget startar. Felsöker mina sladdar. Ser hela ut.

Kopplar till datorn. Windows hänger sig. Kalla kårar.

Kollar strömdosan jag använt.

TROTS nån slags ultrahybrid mupplösning med nåt som liknar en PS/2-plugg som jag trodde att den här disken var ensam om i mitt hushåll, så har jag lyckats koppla in strömdosan från en force feedback-ratt och alltså gett den helt galna volt.

Tar ut disken ur kabinettet, kopplar in direkt i datorn. Stendöd. Fullkomligt mördad.

Den ligger fortfarande här hemma och hånar mig, och tvingar mig att se till att jag inte har kritisk data på bara ett ställe.