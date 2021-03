Skrivet av Erickey: Hej på er! Jag sitter och spanar på att uppdatera vbios på mitt Aorus master 3080 (rev.1)

Bios har jag redan uppdaterat en gång till F2. Tveksamheten kommer från att man bara kan uppdatera i samma "serie" och jag inte blir klok på gränsdragningen mellan serier. Ifall det ens är möjligt. Nu ska F2 upp till F41? Eller kommer jag bara kunna uppdatera till F4? Bios som finns att uppdatera till i dagsläget är:

F4

F11

F21

F31

F41

Samtliga vbios i stolplistan har -"Add Resizable BAR Support" i beskrivningen https://ibb.co/N1Zkjb5 (Tydligen för noob för att integrera bilder) https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/GV-N3080AORUS-M-10GD-rev-10/support#support-dl-bios Gå till inlägget

Det står på sidan du länkar till att:

"Please note:

You can only update to a VBIOS version of the same series.Visual C++2008 is required for this BIOS flash.

If your VBIOS version is:

F1, it can only be updated with VBIOS versions F2-F9.

F10, it can only be updated with VBIOS versions F11-F19.

F20, it can only be updated with VBIOS versions F21-F29."

Dvs, det låter ju helt klart som att du ska hålla dig inom samma serie.