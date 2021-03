Guide: Renovering av AIO, återfyllning (Corsair H115i)

Snabbguide till "renovering" av CLC (Closed Loop Cooler) eller AIO (All In One Cooler) med Asetek pump (de flesta). I detta fall är det en Corsair H115i som hade dålig kylning.

Först skruvar man bort locket, det är de fyra yttre skruvarna på undersidan (dom utanför kopparplattan). Väl under det locket så sitter två skruvar som bilden visar som håller fast slangarna. Lossa dom och det går att dra ut slangarna. Håll till över en låda eller bunke eftersom du kommer spilla.

Skruva den loss kopparplattan. Se till att använda korrekt mejsel, i detta fall en Pozidriv 1 eller 2. Skruvarna sitter hårt och går lätt sönder så använder stort tryck mot skruven och ta det metodiskt. Väl loss är det bara att pilla loss packningen och börja rengöra dom små kylflänsarna på bottenplattan.

Här syns plastringen som håller fast slangarna och dom skruvhål som fäster plastringen mot basen.

Loss INTE dom små skruvarna för det runda undre kretskortet. Då kommer du garanterat slita av dom ytterst tunna anslutningarna till motorn och din pump är därmed väck. Låt dessa sitta!

Fyll däremot lite kylpasta i det markerade hålet, för där ska du stoppa tillbaka temperatursensorn.

Rengör även under impellern. Böj ett gem eller nåt till en liten krok och fiska upp impellern genom att haka ta i ett av hålen och försiktigt lyfta upp. Den vita piggen i mitten skall sitta kvar och får INTE gå av. Då är din pump väck.

Fyll sen med valfri vätska, ej vanligt vatten. Destillerat vatten eller nåt annat lämpligt för stängda kylsystem. Efter det är det dags att dra fast slangarna och till sist toppfylla från bottenplattan innan kopparplattan skruvas på.

Glöm INTE att se till så temperatursensorn kommer tillbaka in i sitt hål enligt tidigare bilder.

Klart, bara testköra så allt är tätt innan du stoppar den nära någon elektronik.

Lycka till.