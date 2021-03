Kan instämma med att det är en trevlig mus då jag har en likadan.

För det första, man skall INTE använda ris på elektronik, ris må absorbera lite vätska men lämnar kletiga rester.

Om jag inte misstar mig så sitter det en "membranswitch" under scrollhjulet.

Jag har ingen aning om dessa är täta eller inte.

Du kan skymta den i denna video: https://youtu.be/82z-OpHdBgE?t=121 : under plasten framför skroll-hjulet.

Om den är tät så bör det räcka med att skölja rent ordentligt under den, i värsta fall kan denna behöva lödas bort för att man skall komma åt ordentligt för att rengöra.