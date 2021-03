Ingen bild samt röd lampa efter uppdatering av bios (b550 tomahawk).

Försökte idag uppdatera mitt b550 tomahawk moderkort för att komma åt resizeable bar. Var dum nog att försöka uppdatera bios via MSIs dragon center och nu får jag ingen post. Vad som hände vid uppdateringen är att jag fastnade på den blåa skärmen windows förbereder.. starta om datorn. Efter 40 min gav jag då upp och stängde av datorn. Nu när jag försöker starta datorn så startar alla fläktar normalt på både GPU och CPU etc. Men jag får ingen bild varken via moderkortets hdmi uttag eller mitt 3080s uttag. Vidare lyser den röda Ez Debug lampan rött för CPU (som är ett 5900x). Vad ska jag göra? När jag försöker uppdatera bios via den manuella bios knappen plus usb på moderkortet så händer inget förutom att den lyser rött när knappen är intryckt.

mb: b550 omtomahawk (som kräver bios uppdatering för ryzen 5000, vilket jag hade installerat.

CPU: 5900x