Skärmen slutar funka när jag startar spel

Har nog en ganska bra idé om vad felet här är, men vill endå undersöka då jag är fattigare en kyrkråtta.

Tänkte spela Life is strange lät kul gratis på steam. Men när jag startar spelet så kommer inladdningstexten upp "this is a game not real life blabla" sen blir skärmen svart och skärmknappen blinkar vitt men du hör spel ljudet fortfarande och efter 5 minuter startar datorn om.

Den har inte haft problem att spela lätta spel som stardewvalley, minecraft etc och klarar tom av att streama på 720p 60fps 3500 kbps utan att lagga kan streama minecraft med runt 120+ fps kvar i spelet.

Men. Denna dator är gammal, vissa delar extremt gamla. Det är ett ihop plock av delar jag har lyckats köpt begagnade billigt och sen plockat ihop. Så min största gissning är väl att grafikkortet inte pallar men vill endå kolla här om någon har en annan idé.

Dator delar:

Moderkort: MSI Z77A-S01 Cpu: I5-3570K Ram: 12 gb Grafikkort: EVGA GTX 660 Ti 2GB