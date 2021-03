Idéer för det perfekta hemmakontoret (1 sladd that rules them all)

Hej på er!

Jag hade behövt er hjälp med en sak i dessa working-from-home tider. Jag undrar om ni känner till en smidig lösning till följande problem och kravbild.

Dessa saker har jag privat:

-Jag har en stationär, privat dator (har ej USB C)

-Jag har en stor, privat skärm som (som kopplas till datorn med Displayport men också har USB C)

-Jag har ett tangentbord, headset och en mus som kopplas med USB till datorn

Från jobbet har jag:

En lagom ny Dell laptop som har både vanlig USB, USB C och HDMI

Varje morgon (förutsatt att jag har använt min privata datorn kvällen innan) händer följande:

- Jag kopplar in USB C från skärm till min laptop

- Jag kryper under bordet för att hämta USB sladden till musen och mitt headset

- Laptop står då (öppet!) framför skärmen och jag använder dess tangentbord

- Jag börjar dagen alltid lite ledsen och tittar sorgset på alla fula sladdar och mitt tangentbord som inte används (och stör mig redan på att jag måste koppla om allt när jag är klar)

Finns det en lösning (förstår att de "docking stations" man har från DELL på jobbet är proprietära) där:

- På morgonen kommer jag bara in och sätter in en enda sladd/trycker en knapp i tillägg till att starta min laptop och sedan känns det som att jag skulle sitta framför min privata datorn (dvs. hade jag velat hade jag kunnat gömma min laptop under bordet), med mitt eget tangentbord, mus och headset.

Tack på förhand.

Mvh,

Nicolas