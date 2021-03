Noctua Nh-d15 | Bose 35

Säljer en Noctua NH-D15

Tänkte modda in den i mitt NR200p, men blev för nöjd med NH-D14 där istället.

Tror det mesta ingår, dock inget Am4 kit, men verkar finnas fästen för mycket annat, se bilder

Har ingen originalkartong, så helst upphämtning

Men har en kartong som passar bra med lite packning, så kan eventuellt skicka på egen risk

Budstart på 500 och går till lördag eller när jag blir nöjd etc etc

You know the drill!

Har även ett par bättre begagnade Bose 35 med nya kuddar om nån är intresserad, typ 1000 för de kanske?

