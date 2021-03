Mini-ITX Combo delar säljes! Asus X570-I, In Win A1 Plus, Cooler Master ML120L V2 RGB AIO, 3st ARGB Fläktar.

Yes, då har jag bytt lite ut lite delar från mitt bygge. Valde att gå till ett NZXT H210 bygge istället. Så jag säljer av det som blev över

- ASUS Rog Strix X570-I Moderkort (Fullt fungerande, nya delar till den så det finns knappt några repor eller liknande. Dock är RGB brickan på NVME plåten lite glitchy, möjligt att det kan vara något software issue med BIOS eller liknande, eller att det interferar för mig med ICUE och Aura Sync eller så. Men annars fungerar brädan precis som ny och RGBn på baksidan lyser exakt som de skall och ingen overheating issue eller boot issues eller liknande! BIOS är Ryzen 5000 compatible out of the box!)

- InWin A1 Plus Svart (med 650w 80+ Gold PSU och ring argb fläktar inkluderat. Precis som det säljs i butik!)

- Cooler Master ML120L V2 RGB 120mm AIO Kylare (Fungerar precis som nytt, inga kompromisser allts!)

- 3st InWin Jupiter 120mm ARGB High Airflow (Allting funkar som de skall och gummistandoffs är redan monterade!)

Så jag tänker att jag lägger ut annonsen och säljer till högst bjudande.

Säljer självklart inte allting i ett paket enbart, säljer både separat och paket.

Håller open mind till byten osv också. Men prioriteten är att få det sålt.

Jag skriver nedan refrenspriser som jag hade hoppats att få för allting, men detta kommer självklart variera.

(Riktpriser)

- Asus X570-I Bräda = 2100-2400kr???

- ML120L 120mm AIO = 300-400kr???

- InWIN A1 Plus Case, Fans + PSU Combo = 1700kr???

- InWIN Jupiter 120mm ARGB High Airflow = 200kr???

- Rubbet = 4000-4400kr???

Länkar till produkter!

https://www.in-win.com/en/cooling/aj120_3-pack/

https://www.in-win.com/en/gaming-chassis/a1-plus/

https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-x570-i-...

https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-liquid-coole...

Happy Building!

