[Säljes / Intressekoll] Defekt Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti 11GB Windforce 3

Hem/Main: i9 9900K @ Stock | ASUS RTX 3090 TUF Gaming OC | Corsair RM850X 850W v2 | Corsair Vengeance 32GB DDR4 LP 3200mhz | Be quiet! Dark Base 700 | Corsair Hydro H150i PRO RGB | ASUS PRIME Z390-A | Samsung 970 EVO 1TB Nvme | Seagate Firecuda 1TB 7200RPM | Acer 27" Predator XB271HU G-sync IPS 165Hz 1440P | Acer Gsync 24" XB240HA | Hyperx Cloud II | Steelseries Rival

Telefon: Iphone 8 Plus Konsol: Playstation 4 Pro w/1TB SSHD, Nintendo Switch, Wii U, Xbox One X w/500GB SSD Laptop: Acer Aspire 7 717-71G