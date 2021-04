Min Workstation.

Byggd i en standard Fractal design atx låda,

Chassit är ju liite för litet för allt ,blir lite groteskt när en dator är så fullproppad, men det gör inget, den bor under ett bord 🤣😂

‐----------------------------

Äldre industri prylar.

Ca 24400 CUDA cores.

9 GPUer totalt.

3st Tesla K80 24GB. Dualkort

2st Tesla K40 12GB.

1st 1080Ti 12GB.

Alla TESLA Kort=biosmoddade och överklockade ca 30%.

Alla korten är vattenkylda.

Moderkort Asus WS C621E SAGE moddat.

2x 24core intel Xeon Platinum 8160, 96ht core.

Vattenkylda.

160GB DDR4 ecc reg.

2200watt, 2x nätaggregat.

3st EK radiatorer.

2st Phobya 400 vattenpumpar.

BYKSKI CPU/GPU vattenblock, kanon kvalitet 💯

Några ssd i raid0.

Kör 75/25 vatten/glykol i kylsystemet.

Kan justera 8st fläktar och all ledbelysning med fjärrkontroll, lyxigt 😀

OS, Windows for workstations är installerat, Linux Mint står på kö.

Trodde verkligen inte att jag skulle få sån fart på prylarna.

Riktigt nöjd.

Har en del småprylar kvar att bygga i plåt samt led belysning.

Gjorde en film om datorn.

https://youtu.be/3JZ135kULvo

