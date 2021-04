Binärsökning string c#

case 6: // Här ska användaren kunna söka på första bokstaven av våra nonsensord i ordLista. (BINÄRSÖKNING AV BOKSTÄVER) Console.Clear(); if (ordLista.Count > 0) { if (bokstavSortering) { Console.WriteLine("

\tVilken bokstav ska sökningen börja på?"); string key = Console.ReadLine(); ; // Tar emot användarens sökning if (key.Length <= 0) key = "a"; // Ser till att sökningen alltid är något, i det här fallet "a" /* * BINÄRSÖKNING med bokstäver * * Utifrån de nya verktyg vi har gått igenom tidigare (CompareTo och att plocka ut enstaka char från strängar för jämförelser) så * ska vi här skriva en binärsökning för att leta efter bokstäver. * */ int första = 0; int sista = ordLista.Count - 1; while (första <= sista) { int mellan = (första + sista) / 2; if (ordLista[mellan].CompareTo(key) < 0) { första = mellan + 1; } else if (ordLista[mellan].CompareTo(key) >0) { sista = mellan - 1; } else { Console.WriteLine("Ordet du sökt efter som börjar med bokstav" + key + " finns på plats " + ordLista[mellan]); break; } } if (första > sista) Console.WriteLine("Sökningen lyckades inte!"); BokstavUtskrift(ordLista); // Skriver ut hela listan med vår metod.