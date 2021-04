Bluescreens med 3200mhz

@Jw39

Om jag inte minns fel så har 1:a generationen Ryzen (som du har) bara officiellt stöd för 2666 MHz, tyvärr.

Vissa klarar mer "out of the box" ("kisel-lotteriet"), medan andra kan nå 3200 efter lite trixande med timings, profil-teknik (DOCP/XMP) av/på, spänning.

2666 borde fungera iaf, så välj den frekvensen till att börja med, så allt är "up and running" åtminstone.