Livesända via video i minst 1080p

Jag håller på med ett projekt där vi kommer behöva livestreama en typ av föreläsning ungefär en gång per månad. Jag behöver tips på vilken typ av utrustning som vi behöver, för att filma, plocka upp ljud (gärna via mic-mygga för en eller två personer) samt strömma ut detta till mellan 5-100 personer (dessa behöver inte kunna interagera mer än via en chatfunktion). Videon kommer aldrig att sparas online, men typ youtube live skulle kunna funka men att videon tas bort så fort sändningen är slut.

Det vi önskar uppnå är följande.

* Vi ville kunna sända i minst 1080p, det är viktigt att det är enkelt att se vad som skrivs på en whiteboard.

* Mellan 5-100 tittare.

* God videokvalité

* Bra ljud

Då detta är ett ideellt projekt så får det gärna vara så billigt som möjligt utan att vara dumsnåla, men säg max 5000kr för utrustning utöver en laptop där jag kan använda min M1 macbook. Om det rekommenderas att använda en bättre kamera än en webkamera så kan vi nog få fram en rätt duglig systemkamera, om en duglig webkamera fungerar bra så börjar vi nog gärna så isf. Vi är även helt okej med att betala en summa för varje sändning om det behövs, men inte några jättesummor i så fall.

Så vad behöver vi för:

* Kamera

* Mikrofoner (myggor)

* Någon typ av software encoder?

* Annat?

Vilken streamingtjänst är bäst för vårat ändamål?