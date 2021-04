Logga in på Facebook, Hotmail, m.m.

Jag kör med Windows 7 och har fått problem att jag måste logga in varje gång jag skall in på Hotmail, Facebook, Tradera m.m.

Har försökt att tömma cache minnena och gjort vissa återställningar,men det är fortfarande likadant.

Lite irriterande att behöva logga in varje gång man ska in på någon sida.

Tacksam för tips .