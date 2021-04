Kan inte komma åt dator i nätverk efter att ha satt i wifi-kort

Skrivet av CubaCola: Testade även nu att connecta mot min andra dator som jag har apache2 på men når inte den heller via Wifi. Det har gått tidigare, så jag funderar på om det inte är någon inställning i routern? Routern är en dlink DIR-1960 om det kan hjälpa Gå till inlägget

Sidan 86 i manualen. "Internet Access Only: Enabling this option will confine connectivity to the Internet,preventing guests from accessing other local network devices."