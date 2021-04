Ändra C:\Users\Mailnamn till C:\Users\Admin på Windows 10 Home

Hej!

Formaterade datorn idag och installerade Windows 10. När jag gjorde setupen loggade jag in med mitt Microsoft-konto

Grejen är att jag skulle vilja ha ett enkelt konto som heter tex "Admin" och som visas under "C:\Users\Admin". Men nu när jag installerade så står det "C:\Users\början_på_mailen_jag_använde_när_jag_gjorde_setupen"

Jag vill alltså bara kunna starta datorn, logga in med ett lösenord på en användare/konto som heter tex "Admin" och sen att det under "C:\Users" finns en användare som heter just "Admin"

Hur ändrar man detta smidigast? Kan tänka mig att formatera och installera om Windows om detta behövs. Men då får ni gärna vägleda mig hur man gör

Tack på förhand!