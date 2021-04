Adapter till att ansluta en 1TB M.2 NVMe SSD till en Mac Mini (M1) via USB alt Thunderbolt?

Hur är denna då: https://noerdic.se/products/maiwo-usb31-10gbps-m2-ssd-enclosu...

Finns för 186kr på Amazon.se: https://www.amazon.se/Maiwo-K1687S-Aluminium-Lagringskabinett...

Får man OK hastigheter från SSDn via denna vs den du länkade till på Webhallen?