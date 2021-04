Dator loopar några gånger innan den sätts igång.

Hej har en rätt nybyggd dator som jag har ett störande problem med.

varje gång strömmen dras ut så loopar datorn vid start några gånger innan den startar helt och går in i Windows. Loopandet är I några sekunder och när den väl startat så är det inga problem att stänga av datorn och starta den igen. Det händer alltså endast när jag stängt av strömmen från Nätaggregat eller dragit ut strömkabeln. Märkt detta då jag bytta grafikkort en del gånger.

Jag har testat att byta Nätaggregat till ett helt nytt och bytt cpu med samma resultat. Vad jag läst på forumen så tror jag att det är moderkortet men varit olika bud så vill vara säker innan jag lämnar in och blir utan dator. Tacksam för era kloka råd.

Har följande delar.

ASUS prime B450 plus

Ryzen 5 3700x

EVGA Supernova G3 650W

Fractal Design Define C

Samsung 970 EVO PLUS 1TB M.2 SSD

Gigabyte RTX2080TI GAMING OC

HyperX Fury Black 32 GB DDR4 3200MHz