Metodproblem samt event problem C#

Tjena! Kör mitt program här som skall aktivera ett event efter metoden har körts, som visar vilka hamstrar det handlar om. Försöker att skriva ut alla namnen men får ju såklart det senaste bara som det ser ut just nu. Hur kan jag ändra så att jag får med alla namnen?

Det jag vill printa ser ut såhär:

internal static void PrintHamstersInTheExerciseArea(object sender, HamstersOutOnExerciseAreaEventArgs e) { Console.WriteLine($"----------------"); Console.WriteLine($"Number of hamsters added to exercise area = {e.NumberOfHamstersOutOnExerciseArea}"); for (int i = 0; i < 6; i++) { Console.WriteLine($"Name: {e.Name}, Gender: {e.Gender}. Added to exercise area at: {e.ArrivalExerciseArea.ToString("MM/dd/yyyy HH:mm:ss")}:"); } Console.WriteLine($"----------------"); }

Sedan ser min metod ut såhär:

public void ThreadLetHamstersPlay() { lock (hamsterLock) { using(var db = new HamsterContext()) { HamstersOutOnExerciseAreaEventArgs hamstersOut = new HamstersOutOnExerciseAreaEventArgs(); int numberOfHamstersOutOnExerciseArea = 0; var availableSpaceInExerciseArea = db.ExerciseArea.Where(EA => EA.AvailableSpace == true).ToList(); var getHamster = db.Hamsters.Where(H => H.CageID != null).ToList(); int maxLimit = availableSpaceInExerciseArea.Count <= getHamster.Count ? availableSpaceInExerciseArea.Count : getHamster.Count; for (int i = 0; i < maxLimit; i++) { int? lookForHamsters = getHamster[i].CageID; var hamstersToGetOut = db.Hamsters.Where(H => H.CageID == lookForHamsters).FirstOrDefault(); if (getHamster != null) { getHamster[i].Activity = Program.timeDiff; db.SaveChanges(); availableSpaceInExerciseArea[i].AvailableSpace = false; getHamster[i].ExerciseAreaID = availableSpaceInExerciseArea[i].ExerciseAreaID; numberOfHamstersOutOnExerciseArea++; hamstersOut.Name = getHamster[i].Name; hamstersOut.Gender = getHamster[i].Gender; } db.SaveChanges(); } if(numberOfHamstersOutOnExerciseArea > 0) { HamstersOut?.Invoke(this, new HamstersOutOnExerciseAreaEventArgs() { NumberOfHamstersOutOnExerciseArea = numberOfHamstersOutOnExerciseArea, Name = hamstersOut.Name, Gender = hamstersOut.Gender }); } } } }

Sedan hur jag kör koden, kommer ej se ut såhär senare men så får ni en bild: