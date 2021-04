Bygga en ny fräsch dator

Halloj.

Går i tankarna att bygga en ny dator, då min är gammal (hållt i snart 10 år med ett mindre byte av grafikkort och SSD för typ 6 år sen) och känner bara att det skulle vara mer prisvärt att bygga ihop en ny. Är inte så jättekunnig när det kommer till kompatibla komponenter så skulle uppskatta om någon kunnig i ämnet kunde bygga ihop något utefter kraven nedan. Behöver inte vara ifrån ett och samma ställe men skulle uppskattas om så mycket som möjligt går att beställa från en och samma e-shop.

Datorn ska användas främst till att kunna hålla igång tunga program utan lagg (PS, Illustrator, Premiere, OBS and so on) men även klara av vanliga spel i bättre kvalité, samt orka med min rit-monitor.

Har inga direkta priskrav, kanske kan hållas runt 20k.

Andra krav är att det behövs mycket RAM 16 eller högre, mycket hårddiskutrymme, har en på 1tb (TOSHIBA DT01ACA200)

skulle vilja ha i den storleken igen, och även SSD (har i nuläget Samsung SSD 840 EVO 120GB två st.)

Sedan ett bra prisvärt grafikkort- har just nu Nvidia Geforce GTX 1060 6GB och har varit väldigt nöjd med det, så något liknande eller bättre.

Bryr mig inte om lampor och annat dylikt, sätter mer fokus på att den ska hålla måttet och hålla länge.

Uppskattar all hjälp jag kan få!