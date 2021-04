i5 11600k - MSI Z490-A PRO - EZ Debug lampa lyser vitt, ingen signal till skärm

Hej!

Jag har precis köpt ett uppgraderingspaket bestående av :

Intel Core i5 11600K

MSI Z490-A PRO

HyperX Fury Black 32 GB DDR4 3200MHz

Kingston A2000 m.2 SSD 1TB

Jag hade sedan tidigare:

Antec P182

Thermaltake Toughpower 850W (äldre variant, release 2007/2008?)

CoolerMaster Hyper Evo 212

Problemet som uppstår är att "EX Debug Light" lyser med ett fast vitt sken vid diod markerad "CPU" samt att jag inte får någon bild alls (dvs. kommer inte ens in till BIOS, skärm visar "No signal"). Har dubblekollat alla sladdar och vad jag kan se är allt som det ska.

Det jag har provat är:

Resetta CMOS

Har 2 olika 16GB RAM-stickor, provat att köra 1 och 1 och i olika slots på MB.

Kopplat skärm till externt grafikkort

Kopplat skärm till internt grafikkort

Installerat om CPU samt kollat efter böjda/defekta pins (såg inget)

Tagit ur all kringrustning, alla interna fläktar, alla hårddiskar utom m.2-SSD

Som jag har förstått det ska dessa komponenter fungera ihop men blir lite osäker på nätaggregatet då det är över 10 år gammalt (om jag hittar rätt med mina googlingar verkar det släppts 2007/2008). Jag tycker ju att rent kraftmässigt bör det finnas kraft så det räcker men kanske är för gammalt på något sätt?

Jag har slut på idéer nu, om någon hade kunnat hjälpa mig med detta hade det varit mycket uppskattat.

Tack på förhand,

Philip