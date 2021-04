Tror inte något av inläggen ovan stämmer in på den faktiska orsaken eftersom det är just omstarter du får vilket är typiskt förknippat med curve optimizer. Du kan helt enkelt ha fått ett dåligt exemplar som inte klarar särskilt mycket och sen bör du även ställa in det per kärna också i enlighet med vilka som öronmärks i ryzen master.

När jag orkade labbade jag med - 20 negativ offset på mina starkaste kärnor och - 10 på resten men då även jag drabbades av omstarter gav jag upp, det finns helt enkelt för många faktorer inblandade för att jag ska orka.

Edit: uppfattade det som att det var okej i stock, det kan således mycket väl vara minnen som är problemet.