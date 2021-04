Hjälp med värdering 2080 Super-bygge

Well, sitter ju nu med det angenäma nöjet att jag "måste" sälja min stationära burk då jag turade in vinsten i NZXT-tävlingen och vann en vattenkyld gamingpc med ett rtx 3070 i. Egentligen hade jag tänkt att dottern skulle få ärva den här burken men efter närmare eftertanke så är den lite för kraftfull för hennes behov så får lufta den för sälj istället. Här under är lista över ingredienserna och inköpspriset, vad tror ni är rimligt att lägga ut den för? All hjälp/åsikter uppskattas.

AMD Ryzen 7 3700X 3500kr Augusti 2020



Asus Tuf Gaming x570-plus 2200kr

ASUS GeForce RTX 2080 SUPER 8GB ROG Strix OC - köptes begagnat i höstas för 6000kr men verkar som det har ökat i värde sen dess, runt 9000kr verkar ju inte orimligt i dagsläget <-- killgissning

HyperX Fury DDR4 3600MHz 16GB 1000kr Augusti 2020

Seasonic Focus+ 750W 85+ GOLD PSU 1200kr

Crucial MX300 2.5" 7mm 525GB SSD 1200kr

Kingston KC600 512GB SSD 1000kr

Kingston 240GB SSD 600kr

Fractal Design Define 7 Compact White 1299kr December 2020

NH-D15 fläkt 950kr December 2020

Plus några fläktar

Nån vits att sälja den i delar då jag öht inte har bråttom?