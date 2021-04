ikea home gateway med mikrotik routerboard och Ubiquiti APs

Jag har kört fast och behöver hjälp av nätverksexperterna.

Utökade det smarta hemmet med en del produkter från Ikea som behöver länkas med deras Gateway för att fungera i symbios med google home.

Problemet är bara att jag inte får någon kontakt mellan ikea gateway som ansluts med ethernet till routern, en mikrotik routerboard och utrustning ansluten till vårat wifi via 2 Ubiquiti APs som styrs via en cloudkey.

Har testat koppla in det i en annan router vi har liggandes sen flytten och där funkar det bra så det lär bara vara någon inställning som behövs göras för att få igång gatewayn.

Från det jag läst mig till behöver jag göra en bridge i Routern mellan wlan och wifi men jag får inte rätt på det. Har testat enligt mikrotiks guide, där går det bra att lägga in relevant ethernet port i bridgen men att lägga in wlan får jag inte att funka då det inte hittas?

[admin@MikroTik] > /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1

invalid value for argument interface:

input does not match any value of interface

input does not match any value of interface-list

https://mikrotik.tips/setup-mikrotik-bridge/

Kan det vara att jag måste ändra några inställningar i Ubiquiti också eller är det något jag missat med RouterOS?