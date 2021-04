Hittar inte nätverkskabel ROG STRIX B550-I

Hej

Har äntligen byggt klar min dator och allt har gått bra. Installerade lite spel och spelade en stund och sen så stängde jag av datorn. När jag startade den senare så hittar den inte internet, står att det inte sitter i någon kabel och wifi hittar nätverk men kan inte ansluta...

När jag klickar på ethernet att kabeln inte sitter i men att "This device is working properly" och när jag går in och kollar på "view hardware and connection properties" så står det Status: Not operational... på alla anslutningar

Någon som vet vad som kan vara fel?