Flytta figurer java

import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import javax.swing.border.*; class Cirkel extends JPanel { private int skarmX = 0; private int skarmY = 0; private int musX = 0; private int musY = 0; private static int hojd = 100; private static int radie = (int)hojd/2; public void paintComponent(Graphics g) { super.paintComponent(g); g.setColor(Color.white); g.fillOval(1, 1, 2*radie, 2*radie); } public boolean innehallerCirkel(int x, int y) { return (50-x)*(50-x)+(50-y)*(50-y) <= radie*radie; } public Cirkel() { setBorder(new LineBorder(Color.yellow, 1)); setBounds(0, 0, 100, 100); setOpaque(false); addMouseListener(new MouseListener() { @Override public void mouseClicked(MouseEvent e) {} @Override public void mousePressed(MouseEvent e) { musX = getX(); musY = getY(); skarmX = e.getXOnScreen(); skarmY = e.getYOnScreen(); } @Override public void mouseReleased(MouseEvent e) {} @Override public void mouseEntered(MouseEvent e) {} @Override public void mouseExited(MouseEvent e) {} }); addMouseMotionListener(new MouseMotionListener() { @Override public void mouseDragged(MouseEvent e) { int x = e.getX(); int y = e.getY(); if (innehallerCirkel(x, y)) { int deltaX = e.getXOnScreen() - skarmX; int deltaY = e.getYOnScreen() - skarmY; setLocation(musX + deltaX, musY + deltaY); } } @Override public void mouseMoved(MouseEvent e) {} }); } } class Triangel extends JPanel { private int skarmX = 0; private int skarmY = 0; private int musX = 15; private int musY = 15; private static int hojd = 100; private static int[] triangelX = {50, 100, 0}; private static int[] triangelY = {0, 100, 100}; public void paintComponent(Graphics g) { super.paintComponent(g); g.setColor(Color.black); g.fillPolygon(triangelX, triangelY, 3); } public boolean innehallerTriangel(int x, int y) { int dx = x-50; int dy = y-0; return -dy <= 2*dx && 2*dx <= dy && dy <= hojd; } public Triangel() { setBorder(new LineBorder(Color.yellow, 1)); setBounds(0, 0, 100, 100); setOpaque(false); addMouseListener(new MouseListener() { @Override public void mouseClicked(MouseEvent e) {} @Override public void mousePressed(MouseEvent e) { musX = getX(); musY = getY(); skarmX = e.getXOnScreen(); skarmY = e.getYOnScreen(); } @Override public void mouseReleased(MouseEvent e) {} @Override public void mouseEntered(MouseEvent e) {} @Override public void mouseExited(MouseEvent e) {} }); addMouseMotionListener(new MouseMotionListener() { @Override public void mouseDragged(MouseEvent e) { int x = e.getX(); int y = e.getY(); if (innehallerTriangel(x, y)) { int deltaX = e.getXOnScreen() - skarmX; int deltaY = e.getYOnScreen() - skarmY; setLocation(musX + deltaX, musY + deltaY); } } public void mouseMoved(MouseEvent e) {} }); } } public class Test { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame("Flyttbara Figurer"); f.setLayout(null); Cirkel c = new Cirkel(); Triangel t = new Triangel(); f.add(c); f.add(t); f.setSize(500, 500); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true); } }