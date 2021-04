Ny TV och därav nytt grafikkort - Många frågor! :)

Hej på er!

Tänker nu äntligen byta ut min Sony KDL-55W905A med en 75" TV. Förmodligen en Samsung Q80T, men har inte helt gett upp hoppet om en Sony X95'a heller, time will show, men det blir nog inom närtid!

GPU-Fråga:

Har idag en HTPC baserat på ett ASUS B360 moderkort med en i3-8300 CPU. Hittills har det funkat alldeles utmärkt med integrerade grafiken, vilket tyvärr inte verkar räcka när jag uppgraderar från 1080p till 4K på TV'n. Har väl kikat på NVIDIA GT1030, GTX1050 och GTX1650. I dagsläget är det streaming-tjänster via Chrome (C-More, SVT, NRK, TV2 Sumo) och PLEX som används till 98%. Använder inte Netflix i dagsläget, men tydligen duger inte GT1030 med sina 2GB RAM för 4K från Netflix. Inget problem i dag som sagt, men känns dumt att inte ha möjligheten framåt... Datorn används ALDRIG att spela på, det är ENDAST "konsumption" av media.

Hur ska jag ansluta?

HTPC'n är i dagsläget ansluten till min SONY STR-DN1070 för både ljud och bild. Jag har en ganska enkel 5.1 setup när det gäller högtalare, så har inget behov av Atmos osv. Denna receiver är ju en del äldre än vad en ny TV kommer att vara, och jag undrar därför hur ni skulle koppla ihop allt... HTPC till TV och optisk eller ARC tillbaka till receivern för ljudet, eller fortsätta ansluta från datorn till receivern som idag?

Upscaling - Vilken produkt ska göra det?

Som vanligt är det ju väldigt begränsat med innehåll som är i 4K fortfarande. Vilket av leden i kedjan kommer att vara bäst på upscaling? Köra 4K med grafikkortet på HTPC'n till receivern eller TV'n? Köra 1080p från HTPC'n till TV'n och låta den upscala? Köra 1080p till receivern och låta den sköta upscaling? Fast för att kunna ha möjligheten att se 4K matrial från min Plex-server (separat dator) behöver ju TV'n köra 4K native, frågan kvarstår då från ovan, direkt i TV'n och bara ljudet tillbaka till receivern, eller via receivern?

Val av TV (bonusfråga!)

Som jag skrev ovan, så står valet just nu mellan Samsung 75Q80T och Sony 75X95. Jag kommer att kunna köpa Samsung Q80T för ca18.000, alltså ca 4-5k billigare än Sony. Vem vet, kanske kommer någon kampanj på Sony'n så småningom också, men det vet man ju aldrig... TV'n ska vara i vårat vardagsrum som är väldigt öppet med mycket fönster/ljusinsläpp som inte går att göra så mycket åt. Media som konsumeras är allt från Amazing Race, via natur-dokumentärer till serier och filmer som Condor, Astrid Lindgren och Pirate's of the Caribbean och Matrix. Lite allt möjligt med andra ord, förutom gaming (ska dock erkänna att ett Xbox 360, Nintendo Classic Mini och Nintendo Wii är anslutna, men dom är ju inte nära av att leverera någon utmaning för TV'n över huvud taget!).

Jag tackar extremt mycket för er hjälp, och hoppas jag kan få några väl-valda svar och hint om hur jag ska göra framåt!

Fortsatt glad påsk till er!