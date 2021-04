måste jag rensa min gamla hdd om jag vill ändvända den efter jag bytt till ssd?

Skrivet av twinpat: ska sätta ihop min nya dator imorron. jag har saker som spel program och sånt på min hårddisk som jag vill ha kvar. kan hårddisken vara kvar som den är nu, med Windows på den eller kommer det att gå i konflikt med den nya ssd som jag ska köra Windows på? om jag måste rensa hårddisken kan jag lägga över saker från den till den nya SSD innan? Gå till inlägget

Hej!

Nej, den behöver rensas (formateras) så den blir "ren".

Du måste kopiera ut det du vill ha kvar, som ex dokument på skrivbordet, filer i hemmappen, bilder, musik etc till annan disk/lagring under tiden.

Spel, program etc får du installera på nytt från nätet, eller dvd/annan media.

Du kan om du har lite kunskap kopiera hela din nuvarande hdd över som den är till din nya SSD, så behöver du inte installera om Windows, program etc igen. Brukar följa med ett program vid köp av SSD/finnas tillgängligt att hämta ner från tillverkarens hemsida. Sedan läggs det in på ett usb minne, och startar om datorn, bootar ifrån denna, och sedan kopierar hela hårddisken till SSD disken, så kommer datorn ha allt kvar, men köra allt från SSD. Efter att du ser att allt funkar så kan din HDD rensas, så kan den användas för övrig lagring i datorn.